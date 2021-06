Présidentielle 2022 : Bertrand invite Wauquiez et Pécresse à former "une belle équipe"

Xavier Bertrand ne perd pas de temps. Dès sa réélection comme président des Hauts-de-France, ce dimanche 27 juin, le candidat à l'élection présidentielle de 2022 a livré un discours de victoire qui semblait davantage tourné vers l'élection d'avril prochain que vers le scrutin local qui venait d'avoir lieu.

Interrogé par BFMTV ce lundi, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois montré que son attention se portait sur la présidentielle. Présent à Douai (Pas-de-Calais) pour l'inauguration d'une usine de batteries électriques, Xavier Bertrand a adressé un message à Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, eux aussi confortablement réelus dans leur région, l'Île-de-France pour la première et l'Auvergne-Rhône-Alpes pour le second.

"Formons une belle équipe", lance-t-il à destination de ses deux homologues, qui pourraient eux aussi souhaiter porter les couleurs de la droite lors de la prochaine élection présidentielle. "Quand il y a une grande et belle équipe de France, je suis persuadé qu'elle l'emporte, pas pour elle, pas pour avoir un palmarès, tout simplement car elle rend fier et en plus cette belle équipe de France je pense qu'elle peut faire des choses bien pour la France".

Après sa victoire ce dimanche, l'ancien maire de Saint-Quentin a considéré, dans un entretien accordé aux Échos, que "maintenant, la présidentielle est un match à trois". Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen font pour l'instant la course en tête en vue de la prochaine élection, Xavier Bertrand est le candidat de droite qui obtient, pour l'instant, le meilleur score selon les enquêtes d'opinion.