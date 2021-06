Réforme des retraites : un départ à 64 ans est-il envisagé par Macron ?

Emmanuel Macron veut tourner rapidement la page des élections régionales désastreuses pour la majorité. Le chef de l'État sera aujourd'hui dans le Nord pour montrer l'image d'une France qui gagne et pour les mois qui viennent, l'image d'une France qui bouge et qui se réforme.

Mesure phare de son programme de candidat, la réforme des retraites fait son retour. Un report de l'âge de départ à 64 ans est envisagé. C'est un ballon d'essai, lancé par plusieurs fidèles d'Emmanuel Macron dans Les Échos. Cette réforme concernerait ceux qui sont nés à partir de 1961, ceux qui peuvent partir à la retraite dans deux ans. Ils devraient travailler six mois de plus et ainsi de suite jusqu'à la génération de 1964 qui devrait travailler jusqu'à 64 ans.

Le secrétaire général de l'Élysée et éminence grise d'Emmanuel Macron Alexis Kholer et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire poussent dans ce sens. Le chef de l'État ne peut pas subir la fin de son quinquennat, selon eux. Il doit jouer une forme de va-tout pour convaincre l'électorat de droite et rassurer les retraités. Le problème majeur, c'est que les Français sont prêts à toutes les réformes, sauf celles des retraites. Elle est rejetée par 56% des citoyens dans un sondage et aussi par tous les syndicats et le patronat.

Le chemin est encore long, la prise de risque est évidente. Mais pour un poids lourd du gouvernement, le chef de l'État n'a pas le choix. Emmanuel Macron doit montrer qu'avec lui, il va se passer quelque chose.