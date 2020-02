publié le 15/02/2020 à 13:33

Après la sidération, place aux interrogations du côté de la République En Marche (LaREM). Au lendemain de l'abandon de la candidature de Benjamin Griveaux aux élections municipales de Paris, ce vendredi 14 février, le parti majoritaire cherche un remplacement à son ancien porte-parole dans la course à la mairie de la capitale.

À seulement quatre semaines du premier tour de ce scrutin, les prétendants ne se bousculent pas au portillon hormis Mounir Mahjoubi qui s'est dit "disponible" pour prendre la suite. Des réunions de crise sont donc organisées tout au long de la journée au siège de La République En Marche afin de trouver un candidat dans les plus brefs délais. Plusieurs cadres du parti et les maires d'arrondissement sont actuellement réunis autour du délégué général Stanislas Guérini pour trouver des solutions.

Sauf qu'elles ne sont pas nombreuses et la majorité présidentielle est confrontée à un véritable casse-tête. Mounir Mahjoubi n'est en effet pas réellement désiré tandis qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ne souhaite pas se présenter. De plus, Marlène Schiappa a décliné et un rapprochement avec Cédric Villani reste inenvisageable.

Un bureau exécutif sera organisé en fin de journée en fin de journée pour faire un état des lieux de la situation auprès des instances du mouvement. L'objectif est de présenter un successeur à Benjamin Griveaux avant la soirée de ce lundi 17 février et cette décision sera, en coulisses, validée par Emmanuel Macron lui-même.

À écouter également dans ce journal

Société - C'est une première en France mais aussi hors du continent asiatique, un malade atteint du coronavirus est décédé. Cet homme âgé de 80 ans, un touriste chinois, était en soin à l'hôpital Bichat.

Tendances - Une mauvaise nouvelle pour Airbus. Washington a pris la décision de faire passer les taxes punitives de 10 % à 15 %, en représailles contre les subventions reçues par le constructeur aéronautique européen.

Football - L'AS Monaco s'est rapproché du podium en s'imposant face à Montpellier 1 à 0 ce vendredi 14 février. Aujourd'hui, le Paris Saint Germain jouera à Amiens, sans Neymar et Mbappé, afin de ne prendre aucun risque à 3 jours du match de Ligue des Champions face à Dortmund.