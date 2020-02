Dortmund-PSG : des nouvelles inquiétantes de Neymar

publié le 13/02/2020 à 22:25

Coup de bluff ou coup dur, Neymar sera-t-il en forme pour la ligue des Champions ? Les nouvelles de la santé de la star brésilienne ne se veulent pas rassurantes alors que le match PSG- Dortmund se profile en 8e de finale de la Ligue des Champions, mardi 18 février, pour le match aller.

Neymar avait été blessé aux côtes, le 1er février dernier, contre Montpellier. Huit jours de repos avaient été annoncés dans un premier temps. Au 12e jour d'arrêt, doit-on commencer à s’inquiéter ? Le discours a changé pour la première fois depuis hier soir, mercredi 12 février : Thomas Tuchel admet que la présence du footballeur n’est pas garantie au match contre Dortmund. "Je ne peux assurer à 100% qu’il va jouer", a-t-il déclaré.

S'il n'y a pas d'aggravation de la blessure, Neymar ressent une douleur persistante aux côtes. Le problème : il ne reste qu’un match avant Dortmund, samedi 15 février, à Amiens, et il doit absolument disputer au moins une partie de cette rencontre pour retrouver du rythme.

"On ne peut pas risquer sa santé, on prendra la décision avec les médecins", a assuré l'entraîneur. Le ton reste solennel avec un peu d’intox : d’un côté le directeur sportif Leonardo qui joue la carte du positivisme à outrance et Tuchel qui chasse l’excès de confiance.