publié le 01/08/2019 à 16:59

Un énième acte de vandalisme contre la permanence d'un député de la majorité, avec cette fois-ci un écho particulier, puisqu'il s'agit de celle du délégué général de la République en marche (LaREM). La permanence de Stanislas Guerini, député de la 3e circonscription de Paris, a été taguée dans la nuit du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août, selon BFM Paris.

Ce sont des policiers en patrouille qui ont constaté le méfait ce jeudi 1er août, à 1 heure du matin. Les deux vitrines de la permanence ont été peintes. Sur l'une, on peut lire " Non au CETA", l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, sur l'autre "la police tue".

Stanislas Guerini a déploré sur Twitter une "série trop longue de lieux de démocratie endommagés", indiquant que sa permanence serait "toujours ouverte à celles et ceux qui veulent dialoguer." Une enquête de flagrance a été ouverte pour "dégradations de biens privés" et les investigations confiées au commissariat du XVIIe arrondissement, selon le parquet de Paris.

Depuis quelques jours, une quinzaine de permanences de députés ont été murées, dégradées ou vandalisées, comme dans l'Oise ou encore à Foix. Cela a suscité la crainte de plusieurs députés LaREM.