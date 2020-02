publié le 14/02/2020 à 21:06

L'abandon de Griveaux est à la fois un coup de théâtre et un désastre pour La République en Marche, et accessoirement pour Emmanuel Macron. C'est un coup de théâtre parce qu'on n'a jamais connu ça, c'est-à-dire un candidat obligé de se retirer à un mois du premier tour des élections municipales à Paris pour des raisons de divulgation de vie privée.

Ce sera un marqueur dans l'histoire de la vie politique, ce sera l'intrusion la plus spectaculaire des réseaux sociaux sur, non seulement la vie privée, mais sur la vie publique et la puissance aussi des réseaux sociaux.

C'est évidemment un très mauvais coup pour La République en Marche qui va devoir changer de candidat. De toutes façons, ça fera des insatisfaits, bien entendu ce sera encore plus difficile pour LaREM de gagner Paris alors même que, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Paris leur était quasiment promis, y compris l'année dernière aux élections européennes.

Un pas de plus vers la politique à l'américaine

Cette nouvelle est, à priori, une bonne chose pour Rachida Dati qui a l'avantage de ne pas avoir de programme, d'être une personnalité qui clive mais qui impressionne, d'être très bonne en campagne. Comme une bonne partie de l'électorat de Benjamin Griveaux était de centre-droit, c'est plutôt bien pour Rachida Dati et plutôt dangereux pour Anne Hidalgo, et de toutes façons très mauvais pour LaREM. Sauf si, brusquement, ils trouvent un candidat qui, en un mois, arrive à faire ce qui n'a pas été fait en six mois.

On est passé dans une autre manière de faire de la politique, on est à la mode américaine aujourd'hui, avec tous les coups bas possibles, avec l'intrusion de la vie privée qui s'exhibe, y compris si elle n'a rien d'illégale, ce qui apparemment est le cas. Mais le fait est que les réseaux sociaux maintenant sont susceptibles de bouleverser n'importe quelle situation.

C'est un moment de l'histoire de la vie démocratique française, c'est un pas de plus dans la direction de la vie politique à l'américaine. Il ne manque plus que des milliardaires ayant droit de financer leur campagne, et il ne manque plus que les publicités permettant de diffamer et de calomnier son adversaire à la télévision. Mais, tel qu'on est parti, ça finira par arriver.