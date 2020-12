publié le 18/12/2020 à 13:27

Depuis hier le président de la République, qui a été testé positif et qui présente des symptômes, est en isolement à la résidence de la Lanterne à Versailles. Un malade pas tout à fait comme les autres.

Pour le nez qui coule ou pour la fatigue, même un président n'est pas vraiment mieux loti qu'un citoyen lambda. Lors de sa dernière apparition, hier soir, on a vu un Emmanuel Macron un peu gris, avec une petite mine et qui toussotait un peu. On doit se contenter de ça puisque l'Élysée, pour l'instant, ne livre aucun détail précis sur son état de santé.

Toutefois, le chef de l'État est suivi 24 heures sur 24 par un médecin et tous les scénarios sont envisagés, même celui du pire avec une évacuation en cas d'extrême urgence vers l'hôpital des armées de Clamart ou vers une clinique de Versailles, qui est la plus proche de sa résidence de La Lanterne, mais on n'en est pas là.

En effet, le président travaille toujours. Ce matin il a continué à mener plusieurs réunions en visioconférence, entouré de l'équipe la plus réduite possible nous dit l'Élysée, avec notamment son aide de camp, un militaire qui, malade ou pas, ne le quitte jamais d'une semelle. Ce fonctionnement est amené à durer. Le dernier conseil des ministres, prévu lundi, se fera lui aussi par caméras interposées.

Emmanuel Macron voudra-t-il donner de ses nouvelles ce week-end et sous quelle forme ? Là la question n'est pas encore tranchée pour le moment.

