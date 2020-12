Noël : seuls 18% des Français comptent se faire tester avant le réveillon

publié le 18/12/2020 à 08:09

À priori, les Français seront peu nombreux à se faire tester à la Covid-19 avant de retrouver les membres de leur famille pour Noël. Selon notre baromètre, moins d'un quart d'entre eux ont prévu un dépistage.

"C'était intéressant de voir si les Français avaient massivement l'intention de se rendre dans un laboratoire ou une pharmacie pour faire un test. Ce n'est pas énormément le cas. Quand on prend les personnes qui ont l'intention de fêter Noël, elles sont 18% à nous dire qu'elles pensent faire un test avant de voir leurs proches", explique Christelle Craplet, de l'institut BVA.

"Ce qui est intéressant, c'est de regarder auprès des plus jeunes, des 18-24 ans. Ils sont plus nombreux à nous dire qu'ils ont l'intention de se faire tester, beaucoup plus finalement que porter leur masque", note la directrice de clientèle. "Peut-être que pour les plus jeunes, c'est une volonté de se rassurer en se disant qu'ils se font tester parce qu'ils savent que le jour J, ils ne porteront pas forcément un masque", conclut-elle.