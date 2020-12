Macron positif au coronavirus : quel dispositif si son état s’aggrave ?

publié le 18/12/2020 à 13:05

Emmanuel Macron, testé positif au coronavirus jeudi 17 décembre, est fatigué, mais va bien. "C'est une forme légère", a confié un de ses proches. Pourtant, le chef de l'État est apparu avec une mauvaise mine à la télévision. On l'a vu s'essuyer le front et toussoter. Impossible de savoir s'il a de la fièvre ou perdu l'odorat car l'Élysée n'a donné aucune précision. Pas de commentaire non plus sur l'endroit où Emmanuel Macron a été contaminé.

Le président est actuellement en isolement relatif à Versailles, dans la résidence de la Lanterne. Sa femme, Brigitte Macron, ne l'a pas suivi mais le président n'est pas seul. Ses gardes du corps ne le quittent jamais. Son aide de camp, un militaire chargé de tout organiser, est également présent. Emmanuel Macron est également suivi vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin équipé d'une pharmacie portable.

Si l'état du président se dégrade et qu'il doit être hospitalisé, la décision sera prise par ce médecin. Pour autant, la continuité de l'État est assurée. Emmanuel Macron peut continuer de travailler, mais pas comme avant. Ses déplacements en France et au Liban prévus la semaine prochaine ont été annulés, tout comme les déjeuners et dîners. Les réunions en présentiel sont quant à elle reportées.

Lundi prochain, le Conseil de défense et le Conseil des ministres se feront en visioconférence. En attendant, Emmanuel Macron continue d'échanger des centaines de textos chaque jour. Une habitude pour le président, avec ou sans coronavirus.