publié le 18/12/2020 à 08:30

Les handballeuses françaises sont à une marche de la finale de l'Euro au Danemark. Tenantes du titre, les tricolores affrontent les Croates, qualifiées pour la première fois, dans le dernier carré d'une grande compétition. Une demi-finale abordée avec des certitudes, par la demi-centre des Bleues, Grâce Zaadi.

"Il est vrai qu'on a emmagasiné beaucoup d'expérience, que l'équilibre entre les vieilles et les jeunes est plutôt pas mal. Maintenant, même si on a pas mal de médailles dans notre armoire, chaque aventure est différente. J'ai l'impression que c'est toujours plus difficile d'en gagner de nouvelles. Je ne vais pas dire qu'il y a du stress, forcément il y a de l'excitation et peut-être un peu d'appréhension, mais on est motivées. On sera prêtes pour cette demi-finale", assure la joueuse de 27 ans.

France-Croatie c'est à suivre ce soir à 18 heures, à Herning au Danemark.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en France - La situation sanitaire se dégrade. "L'évolution de l'épidémie est préoccupante", a confirmé hier soir Jérôme Salomon. Plus de 18.000 nouveaux cas ont été répertoriés jeudi, un chiffre bien plus élevé que les 5.000 espérés.



Macron positif au coronavirus - Le président a ressenti les premiers symptômes dans la nuit de mercredi à jeudi. Il aurait été contaminé lors du sommet européen de Bruxelles, au cours duquel il a passé 20 heures non-stop avec les dirigeants des 27.

Téléphonie - Huawei officialise la construction d'une grande usine en Alsace : un site de production de réseau mobile. La première du genre hors de Chine. Implantation à Brumath, à quelques kilomètres au nord de Strasbourg. 200 millions d'euros d'investissement et 300 emplois directs.