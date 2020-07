publié le 10/07/2020 à 14:12

Le retour de l'autorité. C'est l'une des priorités que s'est fixée le nouveau Premier ministre. C'est donc un déplacement extrêmement symbolique qu'a fait Jean Castex ce vendredi 10 juillet avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Dijon, un mois après les affrontements entre les communautés tchétchènes et maghrébines.

Ce n'était pas prévu au programme. Le Premier ministre et Gérald Darmanin se sont rendus dans le quartier des grésilles. Le Premier ministre était au contact des habitants, toujours choqués par ces soirées de violence et en colère contre la réaction qu'ils jugent tardive de la police : "À un moment donné il y a eu un dysfonctionnement. On a passé 72h à se cacher ici, on condamne tout ça sans exception", fustige un habitant.

"On doit faire cesser, prévenir et réprimer ces actions. Je suis venu apporter un message d'apaisement pour soutenir l'action et le combat contre toute forme de violence, toute forme de communautarisme qui porterait atteinte aux valeurs de la République", a affirmé Jean Castex.

Respect, apaisement et fermeté, s'il a écouté les habitants, Jean Castex a surtout défendu et rendu hommage aux policiers dijonnais . "La police fait un travail difficile et remarquable. Les forces de l'ordre ont fait leur travail". Le Premier ministre a parlé de tolérance zéro et promis dès septembre prochain vingt policiers supplémentaires à Dijon.

