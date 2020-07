Violences à Dijon : pourquoi Castex et Darmanin se rendent sur place

publié le 10/07/2020 à 10:49

Un mois après les violences qui ont éclaté entre certains membres de communautés tchétchène et maghrébine à Dijon, Jean Castex et Gérald Darmanin se rendent sur place, ce vendredi 10 juillet.

Tout le monde garde en tête les images de chaos et de guérilla urbaine qui ont traumatisé Dijon et le quartier des Grésilles pendant quatre soirées, du 12 au 15 juin, laissant l'impression désastreuse d'un État incapable de maintenir l'ordre et la sécurité. Seul Laurent Nuñez, secrétaire d'État, s'était déplacé sur place et plutôt discrètement.

La visite du Premier ministre Jean Castex et son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est un message fort du gouvernement pour montrer que les "quartiers" ne sont pas abandonnés et que la sécurité est l'une de ses priorités. Tous deux rencontrent actuellement les forces de l'ordre puis se déplaceront aux Grésilles pour discuter avec les maires de quartiers prioritaires et des associations de terrain.

Mais les policiers et les élus veulent des actes et ne se contenteront pas de paroles et de déclarations de fermeté. Les syndicats réclament un renforcement des effectifs, avec au moins 30 policiers supplémentaires sur Dijon.