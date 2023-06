Les infos de 12h30 - Fonds Marianne : ce qu'a dit Marlène Schiappa lors de son audition au Sénat

Jusque là, Marlène Schiappa a souvent défrayé la chronique pour une attitude qui détonnait au gouvernement, entre ses romans ou la Une de Playboy. Mais si la secrétaire d’État chargé de l'Économie sociale et solidaire embarrasse la Macronie, c'est pour l'affaire du fonds Marianne. Alors ministre déléguée à la Citoyenneté, au ministère de l'Intérieur, Marlène Schiappa avait annoncé en 2021 ce projet, initialement doté de 2,5 millions d'euros, six mois après l'assassinat de Samuel Paty. Ce fonds, qui visait à financer des associations défendant "les valeurs de la République", est aujourd'hui au cœur d'une enquête pour des soupçons de détournements de fonds publics. La ministre était auditionnée sur le sujet ce mercredi matin par la commission d'enquête du Sénat.

Marlène Schiappa s'est justifiée, notamment sur la question de savoir si elle est intervenue personnellement dans l'attribution de 1,3 millions d'euros à des associations. La ministre, sous le feu des questions des sénateurs, a assuré ne pas avoir sélectionné les lauréats de cet appel à projets. "Je n'interviens pas personnellement, je ne suis pas dans le comité de sélection. Ni le ministre ni le cabinet ne signent d'attributions de subventions, c'est la prérogative de l'administration. À aucun moment nous n'avons la volonté ni le pouvoir matériel de le faire", assure Marlène Schiappa.



Le scepticisme des sénateurs

La ministre a renvoyé plusieurs fois vers son cabinet, au grand dam du président de la Commission. "Il est difficile d'imaginer qu'un ministre et un cabinet travaillent en totale confiance et en totale transmission", a-t-il jugé. Ce scepticisme a été partagé par tous les membres de la commission d'enquête du Sénat, qui sont alors rentrés dans les détails. "Avez-vous déjà rencontré certains des lauréats avant la création du Fonds Marianne ?", a demandé un sénateur. "Pour être honnête, je n'ai pas en tête la totalité des personnes qui ont participé à ce projet. Je n'ai pas souvenir de les avoir reçues, mais ça ne veut pas dire que ce soit impossible", a assuré Marlène Schiappa, peu à l'aise et qui a souvent répondu de manière évasive.

Les auditions vont se poursuivre mercredi après-midi et jeudi, avec certains bénéficiaires du Fonds Marianne. Les sénateurs se sont montrés jusqu'ici peu convaincus.

