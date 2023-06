Bac 2023 : réussir l’épreuve de philosophie grâce aux sujets corrigés du Liban

Le bac 2023 se poursuit cette semaine pour les candidats, près de trois mois après les épreuves de spécialité. Au menu notamment, la philosophie, l'une des matières les plus redoutées des lycéens, qui a lieu ce mercredi 14 juin. Alors pour arriver devant la salle avec un peu plus de sérénité, RTL s’associe à digiSchool pour vous fournir un corrigé du bac de philosophie du Liban. Les centres étrangers passant leurs examens plus tôt, ils offrent une bonne opportunité de mettre à l'épreuve vos connaissances.

Lors de l’épreuve de philosophie, le candidat a le choix entre trois sujets proposés. Cette année, le premier sujet de dissertation visait le thème de la justice : "Peut-on s’accorder sur ce qui est juste ?". Le second portait sur le langage : "Le langage déforme-t-il la pensée ?" Ces sujets peuvent, bien entendu, se lier avec d’autres objets d’étude. Comme quoi, il est important de maîtriser sur le bout des doigts chacune des notions du programme de terminale générale.

Les étudiants de terminale générale ont également eu affaire à un texte de Bergson : Conférence de Madrid sur l’âme humaine (1916) : "Il est évident que, dans la matière, c’est la nécessité qui domine. [...] La liberté, si elle existe, est précisément cela : la faculté de tromper la science." Ce texte porte sur la question de la liberté, mais aussi de la science.

Comme vous le savez sûrement, en philosophie, il n’existe pas une seule et bonne réponse mais de nombreuses possibilités. Cependant, les professeurs certifiés de digiSchool vous proposent un corrigé de ces sujets afin de vous aiguiller et de vous aider dans vos révisions de dernière minute.









Les sujets du bac technologique au Liban

Tout comme les élèves en terminale générale, les élèves de la filière technologique du centre étranger du Liban ont également passé l’épreuve de philosophie. L’épreuve se construit de la même manière à une exception près. Trois sujets au choix : deux dissertations ainsi qu’une explication de texte. En revanche, pour l’explication de texte, deux options sont proposées : développer votre explication en suivant, dans l’ordre, des questions et consignes afin de vous aiguiller ; ou développer votre réponse comme vous le souhaitez. Attention à bien noter sur votre copie quelle option vous choisissez : "option n° 1" ou "option n° 2 ".

Le premier sujet de dissertation proposé porte sur la notion de la religion : "La religion implique-t-elle de renoncer à la raison ?". Enfin, le second est en rapport avec le thème de la justice : "Sommes-nous vraiment sensibles à l’injustice ?" Deux sujets très intéressants qui peuvent, bien entendu, porter sur d’autres notions du programme de philo de terminale technologique.

Sachez que vous pouvez aussi répondre à ces questions avec des connaissances personnelles ou des citations que vous trouvez utiles, et surtout en lien avec le sujet que vous choisissez. De nombreuses citations sont trouvables dans les fiches de révisions du site digiSchool.

Pour les élèves ayant choisi l’explication de texte, ils se sont retrouvés face à un texte de Freud, L’avenir d’une illusion (1927) : "Mais quelle ingratitude, quelle courte vision que d’aspirer à l’abolition de la culture ! [...] le maintien de l’humanité face aux forces supérieures de la nature". Ce texte peut porter sur plusieurs notions du programme de terminale technologique : la nature, la vérité, la justice.

Pour voir le sujet en entier, ainsi que sa correction, rendez-vous sur le site de digiSchool, où des professeurs certifiés vous proposent un corrigé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info