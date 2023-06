Disparition de Karine Esquivillon : son mari en garde à vue

Rebondissement dans l'affaire Karine Esquivillon. Le mari de cette femme, disparue depuis plus de deux mois et demi en Vendée, a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 14 juin au matin, selon une information du Parisien confirmée par RTL.

Karine Esquivillon épouse Pialle, n'a plus donné "aucune nouvelle" depuis le 27 mars. Seul son téléphone a été découvert dans un fossé par le maire de la commune du Maché. Le mari de la disparue, Michel Pialle, se disait quant à lui convaincu que la quinquagénaire avait quitté "volontairement" leur domicile. Dans plusieurs interviews, Michel Pialle assurait que son épouse avait profité d'une absence de sa part pour partir, emportant avec elle diverses affaires qu'elle avait préparées à l'avance, notamment de l'argent, son portefeuille, son sac à main et même un livret de famille.

Cette version est remise en cause par les investigations de la section de recherches de Nantes, comme le précise le Parisien. Michel Pialle a été interpellé par les gendarmes mercredi matin à son domicile, dans la commune du Maché. Une perquisition a également été menée. Les gendarmes ont ainsi pointé du doigt des "incohérences" dans le récit de Michel Pialle. Selon le Parisien, les enquêteurs se demandent si le mari n'aurait pas envoyé des messages à partir du téléphone de Karine Esquivillon, après la disparition de cette dernière. Les investigations se poursuivent pour déterminer s'il s'agit, ou non, d'un féminicide. Michel Pialle a jusqu'à présent toujours nié toute implication dans la disparition de sa femme.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info