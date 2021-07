Les infos de 12h30 - Emmanuel Macron craint une "racialisation" de la société

Top départ pour la présidentielle. La collecte de fonds pour les candidats commence dès ce jeudi 1er juillet et certains sont déjà en campagne. Notamment chez les écologistes avec Yannick Jadot et Éric Piolle. La socialiste Anne Hidalgo, elle, mobilise des élus locaux, sans parler de la droite avec Xavier Bertrand. De son côté, Emmanuel Macron a donné sa vision de la société dans une grande interview accordée au magazine Elle, et s'inquiète d'une racialisation.

"Je vois la société se racialiser progressivement", dit le président de la République. Ce dernier décrit un pays où l'on se définit de plus en plus par sa couleur de peau ou par l'appartenance à une communauté. "Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou à son particularisme", explique le chef de l'État. Il cherche ainsi à expliquer que les inégalités en France ne sont pas juste une question de couleur de peau. Il ajoute "je pourrais vous présenter des jeunes hommes blancs qui s'appellent Kévin, qui habitent Amiens et qui ont aussi d'immenses difficultés pour trouver un job".

À travers ce cri d'alarme sur la racialisation de la société, Emmanuel Macron semble apporter une forme d'aveu d'échec, une incapacité reconnue à ressouder le pays qu'il dirige depuis quatre ans. Certainement aussi le début d'un nouveau récit avec un parfum de campagne présidentielle : comment retrouver de l'égalité et de l'unité nationale ?

Justice - Une perquisition est toujours en cours ce jeudi 1er juillet midi au ministère de la Justice, en lien avec les soupçons de conflits d'intérêt qui visent le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

Coronavirus - Après dix semaines de recul, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'inquiète d'une résurgence de l'épidémie en Europe.

Société - À partir de ce jeudi 1er juillet, le congé paternité, ou du second parent, passe de 14 à 28 jours.