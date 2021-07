Les infos de 8h - Shirine, 19 ans, raconte comment elle a échappé à un meurtre

Elle a évité la mort de justesse. À Créteil, près de Paris, une jeune fille de 19 ans, Shirine, a été victime d'un règlement de comptes sur fond de jalousie. Un plan diabolique avait été échafaudé pour tenter de la tuer en la percutant avec une voiture. Si elle a eu la vie sauve, elle est grièvement blessée et ne pourra pas remarcher avant plusieurs mois.

Son calvaire a commencé sur les réseaux sociaux, harcelée par une amie devenue ennemie sur fond de jalousie pour un garçon. "Elle menaçait de me frapper ou de détruire ma vie, mais je ne la prenais pas au sérieux", témoigne Shirine. Les messages redoublent, au printemps elle renonce alors à se rendre au lycée, sans le dire à ses parents, jusqu'au soir du 9 mai. Le garçon disputé se gare en bas de chez elle et lui demande de descendre. L'adolescente ne sait pas que sa harceleuse se trouve tout près, dans une autre voiture. "J'ai marché jusqu'à sa voiture, je me suis baissée à sa fenêtre. Je n'ai même pas eu le temps de discuter avec lui, même pas de lui dire 'ça va'. Après ça s'est passé".

"Je ne me souviens de rien du tout, les gens m'ont raconté", explique la jeune fille. "Elle a roulé super vite, m'a percuté. J'ai volé en l'air, j'ai atterri sur le capot après sur le rétro, les jambes écartées. C'était volontaire", explique Shirine. La chauffarde s'enfuit et laisse sa victime au sol, gravement blessée au bas-ventre. Interpellée et mise en examen pour tentative de meurtre. L'inculpée plaide l'accident mais n'exprime pas de regret.

Il faudra 6 à 8 mois pour qu'elle puisse remarcher Maman de Shirine

La mère de Shirine est écœurée. "C'est une personne qui a dormi chez moi, jamais je n'aurais cru qu'elle aurait été jusque-là. Pour moi, c'est monstrueux. Rien ne justifie ce qu'elle a fait", reconnait la mère de la victime. "Quand je vois les cauchemars qu'elle fait toutes les nuits... Ils nous ont dit qu'il faudra 6 à 8 mois pour qu'elle puisse remarcher. C'est très compliqué", ajoute-t-elle.

La conductrice inculpée conteste l'intention de tuer, c'est désormais le cœur de l'enquête. Shirine a dû renoncer à passer son Bac cette année.

