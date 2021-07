Soupçons de conflits d'intérêt contre Dupond-Moretti : une perquisition en cours au ministère

Crédit : Antonin Burat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Une perquisition a lieu ce jeudi 1er juillet au ministère de la Justice, place Vendôme, en lien avec les soupçons de conflits d'intérêt qui vise le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. L'informée, initialement révélée par Le Parisien, a été confirmée par une source judiciaire.



L'opération, menée par trois magistrats de la Cour de Justice de la République, a démarré à 9h ce jeudi, selon le quotidien. Cette instance, la seule compétente pour juger des ministres, avait ouvert une enquête pour "prise illégale d'intérêts" au mois de janvier. Une décision intervenue après la plainte de trois syndicats et de l'association Anticor. Ces derniers estiment qu'il existe un conflit d'intérêt entre la fonction de garde des Sceaux d'Éric Dupond-Moretti et son ancienne profession, avocat. Joint par l'AFP, l'entourage du ministre n'a souhaité faire "aucun commentaire".



L'accusation concerne notamment une enquête administrative que le ministre a ordonné contre trois magistrats du Parquet national financier (PNF) qui ont participé à l'enquête préliminaire dans le cadre d'une enquête qui mettait en cause Nicolas Sarkozy. Les relevés téléphoniques de Thierry Herzog, l'avocat de l'ancien président, ainsi que de certains de ses proches, dont Éric Dupond-Moretti, avaient été examinées. Avant de rentrer au ministère, l'ex-avocat avait déposé plainte contre le PNF. Plainte qu'il a retiré lors de sa prise de fonction.