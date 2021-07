Congé paternité allongé : qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui ?

Le congé paternité, ou du second parent, passe de 14 à 28 jours à partir d'aujourd'hui. Tous les parents dont les bébés sont nés ou devaient naître à partir du 1er juillet peuvent le demander.

Concrètement, la durée du congé paternité et adoption double. Il passe de 11 jours, à 25 jours, auxquels s'ajoutent les trois jours de naissance, toujours financés par l'entreprise. 28 jours donc, à prendre dans les 6 mois après l'accouchement. Ils peuvent désormais être posés en plusieurs fois. Pour les naissances multiples, jumeaux, triplés, on passe de 18 à 32 jours. Quant à l’indemnité journalière, elle ne change pas : elle reste comprise entre 9 et 89 euros par jour, selon votre salaire.

Les pères peuvent en bénéficier bien sûr, mais plus généralement tous les seconds parents. Conjoints ou conjointes de la mère, qui vivent sous le même toit que l’enfant. Pas besoin d'ancienneté dans votre entreprise, tous les salariés sont éligibles. Pour en bénéficier une seule condition, il faut prévenir votre employeur au moins un mois avant la date de l'accouchement.

Est-ce que ce genre de mesure fonctionne ?

Le but affiché par le gouvernement c'est de réduire les inégalités hommes-femmes, à la maison et au travail. Est-ce que ce genre de mesure fonctionne ? Oui, mais ce n'est pas suffisant, selon les chercheurs et les associations qui militent pour l'allongement du congé paternité. Car sur les 28 jours, seuls 7 sont obligatoires. Il y a donc toujours un risque que les pères renoncent à cette parenthèse avec leur nouveau-né. Et c'est déjà une réalité. Seuls 70% des pères prennent leurs congés paternité. Ça monte à 8 sur 10 pour les CDI mais c'est moins de 6 sur 10 chez les CDD, plus précaires.

Comment expliquer que 30% des pères ne prennent pas ce congé ?

Deux raisons principales: l'autocensure des pères, qui n'osent pas par peur que ce soit mal vu par l'entreprise et la réticence de certaines sociétés. Conséquences : ce sont toujours les femmes qui s'occupent beaucoup plus des enfants et des tâches ménagères après l'accouchement. Pour y remédier, les associations proposent au choix : de rendre obligatoire ces 28 jours, ou encore de proposer un congé paternité plus long, de la même durée que le congé maternité. C’est déjà le cas en Espagne, où les deux parents bénéficient chacun de 16 semaines à la naissance de l’enfant. En Suède, pays qui détient le record du congé parental, ce sont 480 jours, plus d’un an, à se partager entre les deux membres du couple.