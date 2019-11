publié le 22/11/2019 à 14:03

"Je ne vous oublie pas", a déclaré Emmanuel Macron, dans la matinée de ce vendredi 22 novembre, aux anciens salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens. Il était déjà venu les voir lors de l'élection présidentielle de 2017. À l'époque l'usine, alors menacée de fermeture, était toujours en activité. Depuis, l'entreprise qui devait reprendre le site a été liquidée.

Aujourd’hui, c'est une société spécialisée dans l'agencement pour la grande distribution qui occupe les lieux. Mais cette dernière n'a pu garder que 44 salariés, sur plus de 200 au départ.

Les échanges avec les anciens employés ont été tendus ce matin. Le chef de l'État a dû se défendre, affirmant avoir toujours dit "la vérité". Il a rappelé que son engagement initial était "que l'ensemble des salariés de Whirlpool retrouvent des perspectives et des emplois". "Et on va se battre pour ça", a-t-il ajouté. Selon lui, "le combat n'est pas n'est pas fini".

Cette visite à Amiens est l'occasion pour le président de se confronter à la colère de la population, à quelques jours de la grande mobilisation du 5 décembre.

