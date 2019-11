publié le 21/11/2019 à 07:05

Emmanuel Macron commence ce jeudi 21 novembre son déplacement en Picardie, où il compte casser son image de président déconnecté en montrant qu'il connaît bien les territoires. Cette visite va le mener face aux ex-salariés de Whirlpool, entreprise aujourd'hui liquidée après l'échec de la reprise par WN, la société de Nicolas Decayeux.

En octobre 2017, Emmanuel Macron avait visité l'usine avec ce repreneur qui devait sauver une partie des emplois. Il avait en effet prévu de réembaucher 277 salariés dans son entreprise pour les faire travailler sur des projets de voitures électriques et de casiers réfrigérés. Mais rien n'a pu aboutir. Aujourd'hui, il ne reste donc plus rien de Whirlpool. La société a été liquidée. Et les ex-salariés de Whirlpool ont bien l'intention de demander des comptes à Emmanuel Macron.



"Il n'y aura pas de tapis rouge qui sera déroulé. La dernière fois, quand il est revenu, il a eu de la chance d'avoir quelques sourires. On y croyait. Il y avait 600 personnes sur le site. Aujourd'hui on n'a rien du tout. Il a remis 150 personnes au chômage. À la rue. Forcément le comité d'accueil, il n'en aura pas. Ou ça va être rock'n'roll. On s'est fait avoir. C'était ni plus ni moins qu'une mascarade entre le gouvernement, une multinationale comme Whirlpool et un repreneur véreux comme Nicolas Decayeux. On nous a roulés dans la farine, c'est honteux", a ainsi estimé l'un des leurs au micro de RTL.

