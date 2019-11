publié le 22/11/2019 à 07:38

Une ambulance a abandonné son patient, en pleine rue, la nuit et en pyjama. Cette histoire à peine croyable s'est déroulée en Seine-Maritime, au moment où Farid rentrait de l'hôpital où il venait de se faire soigner pour une pneumonie. À 20 kilomètres de chez lui, le véhicule médical s'arrête. En cause, un vieux contentieux de 14 euros, que la mutuelle du patient n'avait pas intégralement remboursé. Le directeur des ambulanciers a appelé son conducteur, lui ordonnant de faire descendre son passager.

"Le chauffeur, il exécute aussitôt, il a mis le clignotant, il m'a fait descendre tout de suite", explique Farid au micro de RTL. "J'étais en pyjama, pieds nus [...]. J'ai appelé ma compagne qui est arrivée 45 minutes après. J'ai passé 45 minutes sous la pluie à attendre, j'ai trouvé un petit abri de fortune", poursuit-il.

L'homme a donc décidé de porter plainte contre le directeur et le chauffeur. Ce dernier est "aussi responsable que le patron, parce que c'est lui qui m'a pris en charge", estime Farid. "Il n'avait qu'à pas me prendre au départ, dire 'cet homme là, j'ai un contentieux avec lui, je ne le prends pas'. Me prendre et me laisser comme ça sur la route je trouve ça lamentable, je n'ai pas de mot, pas de qualificatif", conclut-il.

À écouter également dans ce journal

Amiens - Emmanuel Macron va rencontrer, ce vendredi 22 novembre, les anciens salariés de Whirlpool. Il leur avait promis, il y a deux ans, un emploi, avant que le repreneur n'abandonne le projet.



Grève du 5 décembre - À deux semaines de la mobilisation, certains cheminots ont menacé de rejoindre le mouvement. La CFDT entend appeler les salariés de la SNCF à se mobiliser, si la réforme des retraites s'avère être "une réforme financière".

Football - Retour de la Ligue 1 ce vendredi avec la rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain au Losc. Neymar fera son grand retour sur la feuille de match après plus d'un mois d'absence.