publié le 03/03/2020 à 13:26

Ce lundi 2 mars, Emmanuel Macron a modifié son agenda en reportant plusieurs déplacements pour "aller à la rencontre des personnels hospitaliers, de la population et des autorités sanitaires". Ce mardi après-midi, le chef de l'État est attendu au centre opérationnel du ministère de la Santé qui coordonne la gestion de la crise du Coronavirus.

D'autres déplacements du même genre sont à prévoir cette semaine, "il est pleinement concentré sur la gestion de la crise", affirme son entourage. Ces visites de terrain ont pour but de confirmer une fois pour toutes ce que l'Élysée était atterré de devoir préciser lundi : non Emmanuel Macron n'est pas atteint par le Coronavirus et non il n'est pas confiné.

Sa photographe officielle a d'ailleurs publié ce mardi des photos du chef de l'État au travail. Un déjeuner est prévu avec le Premier ministre, entre le 49.3, les motions de censure et le coronavirus, les deux hommes ne manqueront pas de choses à se dire. Pour l'heure une conviction est partagée par les deux hommes : pas question de reporter le scrutin municipale prévu le 15 et 22 mars.

Sport - Le Comité olympique international se prépare "pour des Jeux olympiques de Tokyo-2020 réussis", a déclaré mardi le président de l'instance Thomas Bach à moins de cinq mois de la cérémonie d'ouverture et en pleine crise du coronavirus.

Restauration - La propagation du coronavirus sur le territoire français est un coup dur pour les restaurateurs, dont un tiers a perdu 10 à 20% de son chiffre d'affaires en quelques semaines. Les restaurants asiatiques sont les plus touchés.

Justice - Le procès de la première fusillade scolaire en France, qui avait fait 5 blessés par balles au lycée Tocqueville de Grasse en 2017, s'est ouvert mardi à Nice à huis clos en raison de l'âge des accusés, mineurs au moment des faits.

Municipales - On connait d'ores et déjà le plus jeune maire de ces municipales, il s'agit d'Hugo Biolley 18 ans, étudiant à Sciences Po Grenoble. Il est seul candidat aux municipales de son village de Vinzieux dans l’Ardèche.