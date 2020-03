Coronavirus : Emmanuel Macron modifie son agenda

publié le 02/03/2020 à 13:50

Après la vie culturelle et sportive, le coronavirus perturbe l'agenda présidentiel. L'Élysée a annoncé ce lundi 2 mars que le chef de l'État avait modifié son agenda pour se concentrer sur la "gestion de la crise".

Emmanuel Macron a ainsi reporté un déplacement dans le Gers sur le sauvetage du patrimoine et un autre sur le thème de la lutte contre le "séparatisme islamiste". Prévu mardi, le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif) en présence d'Emmanuel Macron a également été reporté.

"Compte tenu de l'évolution de la crise du coronavirus, le président a décidé de modifier son agenda cette semaine afin de se concentrer pleinement sur le suivi de la gestion de la crise", a détaillé l'Élysée. "Dans ce contexte, il sera amené à effectuer plusieurs déplacements ou rendez-vous dans le courant de la semaine à la rencontre des personnels hospitaliers, de la population et des autorités sanitaires", a ajouté la présidence.

Emmanuel Macron a effectué jeudi une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où était décédé la veille le premier Français victime du coronavirus. "On a devant nous une épidémie qui arrive" et il faudra "l'affronter au mieux", a-t-il dit en rencontrant des médecins. Le chef de l'État devait se déplacer mercredi dans le Gers dans le cadre de la mission menée par Stéphane Bern pour la sauvegarde du petit patrimoine en danger.

Il devait également cette semaine continuer à détailler la stratégie de lutte contre le "séparatisme islamiste", qu'il a commencé à présenter le mois dernier. Un déplacement était envisagé et a donc été reporté, probablement à la semaine prochaine.

Outre le coronavirus, le chef de l'État est occupé par les tensions en Syrie entre la Turquie et le régime syrien soutenu par la Russie. Il a souligné dans un tweet la "pleine solidarité" de la France avec la Grèce et la Bulgarie, confrontées à un afflux de migrants depuis la Turquie, et sa volonté de "leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières" dans le cadre des "efforts européens".

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2020