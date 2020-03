publié le 03/03/2020 à 07:05

Le bilan est monté à 191 cas lundi 2 mars au soir. Le coronavirus sévit sur le territoire français et les grands événements continuent d'être annulés les uns après les autres, comme les salons du Livre et du Tourisme prévus à Paris. Les conséquences sur l'économie sont désastreuses. C'est le cas surtout dans le secteur de la restauration.

Un tiers des professionnels ont vu leur chiffre d'affaire chuter de 10 à 20% sur tout le territoire en quelques semaines. Ces chiffres ont été communiqué par le GNI-SYNHORCAT, un des deux principaux syndicats de l'hôtellerie-restauration. Ils seront communiqués dans la matinée du mardi 3 mars à Bruno Le Maire, à Bercy.

Le pire reste les restaurants asiatiques. Ce sont les premiers à sentir cette panique parfois irrationnelle. Un restaurateur chinois du centre de Paris a perdu 30% de son chiffre d'affaires en deux semaines. "C'est dommage qu'il n'y ait pas de touristes qui viennent. Les gens ont peur des restaurants chinois. Je ne suis pas allé en Chine, je vis en France," déplore ce restaurateur.

Plus loin, le restaurant de Justine tient le choc, mais cette serveuse craint le pire. "Si ça se propage de plus en plus, peut-être qu'il y aura encore une baisse. J'espère qu'on va trouver un moyen pour arrêter tout ça," confie-t-elle. Après une mauvaise période en décembre et janvier avec les grèves, les restaurateurs ont du mal à boucler leurs fins de mois.

À écouter également dans ce journal

Retraites - Le gouvernement doit affronter ce mardi 3 mars deux motions de censure des oppositions, une à droite, une à gauche. Les opposants réagissent au recours du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Des manifestations se préparent aujourd'hui à l'appel des syndicats. Force Ouvrière a par ailleurs claqué la porte des négociations.

Migrants - Engagé dans la guerre avec la Syrie, Erdogan est à la recherche d'un soutien européen. Et pour cela le président turc a choisi d'utiliser les migrants comme monnaie de chantage. Les réfugiés affluent par milliers aux portes de la Grèce. "Des milliers aujourd'hui, des millions demain," a prévenu Erdogan qui laisse donc délibérément les portes de l'Europe ouvertes. Pour contenir le flux important de migrants, les autorités grecques se sont mises à tirer à balles réelles.

Élections aux États-Unis - Ce mardi 3 mars est une étape déterminante dans les élections américaines, car c'est le "super tuesday". La journée durant laquelle 14 États vont voter pour choisir le candidat qui se présentera face à Donald Trump en novembre. Cette journée oppose les deux grandes têtes du parti démocrate : Bernie Sanders face à Joe Biden.