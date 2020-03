Coronavirus : 191 cas confirmés en France

publié le 02/03/2020 à 21:01

191 cas confirmés en France, soit 61 cas supplémentaires. Le dernier bilan de Santé publique France a fait état de 191 contaminations confirmées sur le sol français, dont trois décès, d'après Jérôme Salomon, le Directeur général de la santé, qui s'est exprimé lors d'un point presse ce lundi 2 mars. Il a indiqué que la troisième personne décédée était "une femme de 89 ans testée en post-mortem".

Parmi les clusters, foyers épidémiques du virus, l'Oise reste le département le plus touché avec 64 cas confirmés. Par ailleurs, un autre regroupement de cas a été détecté en Haute-Savoie, et un nouveau cluster a été identifié en Bretagne, à proximité de la ville d'Aubray. En région Grand-Est, on compte toujours cinq cas de contamination au nouveau coronavirus. "Pour 75% des cas, nous avons une explication et une chaîne de transmission", a expliqué Jérôme Salomon.

Sur ces 191 cas, 107 sont issus d'une chaîne de transmission et 38 proviennent de zones contaminées à l'étranger. Parmi eux, on compte 42 cas en cours d'investigation, a précisé le Pr Jérôme Salomon. Le gouvernement français envisage désormais de réquisitionner les fabricants de masques respiratoires. "C'est à l'étude. Nous en avons besoin pour protéger les malades", a confirmé Jérôme Salomon.