publié le 03/04/2020 à 11:21

Brevet, baccalauréat technologique, général et professionnel : tous ces examens seront validés "intégralement en contrôle continu". C'est l'annonce qu'a faite vendredi 3 avril Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite ainsi pallier les inégalités accentuées par l'enseignement à distance nécessaire pendant la période de confinement.

Compte tenu de la crise sanitaire du coronavirus, "il n'est pas possible que le baccalauréat se déroule dans les même conditions que les années précédentes", a justifié le ministre en conférence de presse. Les 2,6 millions d'élèves concernés seront donc évalués sur la base de leurs résultats scolaires. Seule exception à la règle : l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première, a précisé le ministre. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

Si la date de réouverture des établissements scolaires est encore incertaine - celle du 4 main'est qu'un "scénario" parmi d'autres a prévenu Jean-Michel Blanquer - les cours auront eux bien lieu jusqu'au 4 juillet.