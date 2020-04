Coronavirus : touché par le virus, Patrick Bruel déclare aller "beaucoup mieux"

publié le 03/04/2020 à 12:23

À l'instar de Christophe CharlÉlie couture ou du rappeur MHD, Patrick Bruel compte lui aussi parmi les chanteurs français touchés par le Covid-19. Atteint depuis une vingtaine de jour, l'interprète de "Casser la voix" qui avait confié à nos confrères de France Info avoir eu "un peu peur à un moment donné" et avoir "passé un sale moment", semble désormais être sur le chemin de la guérison.



"Pas d'inquiétude, tout va bien". Afin de rassurer ses fans sur son état de santé, le chanteur et comédien de 60 ans a déclaré sur ses comptes Facebook et Instagram se porter bien. "Oui, en effet, je l’ai eu mais j’ai eu aussi la chance de plutôt bien réagir. Après quelques jours de fièvre, toux et fatigue, je vais désormais beaucoup mieux" a-t-il écrit, avant d'adresser un message de remerciements au personnel soignant.



Patrick Bruel est confiné seul à Paris. L'artiste a expliqué lors de son interview accordée à France Info, que ses enfants et leur mère étaient partis se confiner dans leur maison du sud de la France, et que lui avait préféré rester seul dans la capitale ayant "senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ".

Le chanteur a pu compter sur l'aide des médecins, qui via téléphone ont pu le rassurer et lui fournir la marche à suivre. Tandis qu'il était malade Patrick Bruel assurait quand même des lives sur les réseaux sociaux à l'attention de ses fans, avec son rendez-vous "Stand up at home" à 18h30.

Alors que la guérison semble proche, le chanteur avoue tout de même que cet épisode de sa vie va entraîner une "remise en question, une manière de rétablir les priorités, d'envisager les choses peut-être différemment", aussi bien à titre global en citant notamment l'écologie que dans sa vie personnelle.