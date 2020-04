publié le 03/04/2020 à 02:03

Au moins 884 personnes âgées sont décédées en Ehpad, a annoncé ce jeudi 2 avril le directeur de la Santé Jérôme Salomon, indiquant qu'il s'agissait de "chiffres partiels". "Ces chiffres devront être confirmés et complétés", a réagi sur RTL Pascal Champvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA).

"Ce sont 884 morts de trop... C'est dramatique pour les familles, les soignants qui les accompagnaient au quotidien. Je ferai remarquer que 884 morts, et même s'il y en a plus, c'est 0,2% du nombre de personnes qui vivent en établissement. À ce jour, 99,8% des personnes âgées qui vivent en Ehpad continuent à vivre", a-t-il expliqué au micro de RTL.

"Parmi eux, certains sont atteints du Covid-19 mais certains guériront. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est en Ehpad, on est forcément mort ou on est forcément atteint du coronavirus et on va mourir", a-t-il précisé. "Ces chiffres devront être confirmés et complétés par le nombre de personnes décédées à domicile", a-t-il ajouté.

Le personnel des Ehpad manque de masques

Concernant les quelques Ehpad qui comptabilisent de nombreux décès, comme à Mougins, il répond : "Il y en a une dizaine sur 10.000 établissements. C'est évidemment 10 de trop. Dire qu'on est impuissant, non. Les personnels sont extrêmement mobilisés pour accompagner les personnes touchées par le coronavirus", a martelé le président de l'Association.

"Il y a encore des établissements où il n'y a pas les masques parce qu'ils sont stockés on ne sait où. À ce jour, nous n'avons toujours pas tous les salariés qui ont leur masque du matin et de l'après-midi. Les morts, ils viennent de là", a-t-il déploré concernant le manque de matériel médical.