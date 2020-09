Vacances : la Covid-19 interrompt leur séjour, l'agence ne rembourse rien

publié le 17/09/2020 à 12:23

Avec son épouse et deux couples d’amis, Marcel a prévu un voyage en Argentine et au Chili. Ils sont passés par une agence et ont payé 20.200 euros par couple, pour un voyage tout compris. Ils sont partis le 7 mars, et devaient rentrer le 31.

Mais le 13 mars, alors que les deux couples sont en pleine Patagonie argentine, ils apprennent que leur voyage s’arrête là : avec la pandémie de Coronavirus, le Chili a fermé ses frontières. Le rapatriement est une véritable galère : Marcel est ses amis doivent dans un premier temps rejoindre la ville de Buenos Aires.

Ils ont failli resté coincer à Bariloche, en Patagonie. Ils ont dû payer de leur poche un vol entre Bariloche et Buenos Aires. Pour Marcel, l'agence ne les a pas du tout assistés. Ce n’est que le 18 mars qu'ils ont pu rentrer en France, après avoir erré dans les aéroports à la recherche de billets pour Paris.

L'agence de voyage ne réagit pas

Depuis, Marcel demande à l’agence de voyage de lui rembourser la partie de séjour non effectuée, ainsi que les frais supplémentaires payés…

L'agence de voyage a demandé les justificatifs de leurs frais. Marcel les a envoyés. Après ça, plus rien. Marcel a fini par demander à un avocat d’intervenir. Il a envoyé un courrier recommandé, auquel l’agence n’a pas donné suite.



Marcel décide de contacter Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour enfin obtenir le remboursement ou un avoir de la partie de séjour non effectuée (soit au prorata, remboursement de 15.135 euros par couple), mais également le remboursement des frais supplémentaires engagés, environ 1.200 euros par couple.