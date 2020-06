publié le 24/06/2020 à 13:27

La nouvelle vidéo choc de l'association L214 n'a pas mis longtemps à faire du bruit. Les images insoutenables de violence animale contre des agneaux sont remontées jusqu'au ministère de l'Agriculture, qui a décidé de suspendre, ce mercredi 24 juin, la chaîne ovine de Rodez, le temps d'une inspection complète. Ce n'est pas la première fois que ce groupe de l'agro alimentaire est montré du doigt puisque les services vétérinaires avaient déjà constaté des "non-conformités majeures" dans cet abattoir Arcadie Sud-Ouest, en 2016.

À l'époque, il était reproché au personnel de ne pas connaître les bonnes pratiques en protection animale, au moment de l'abattage et les mises à mort ne se faisaient pas en conformité. Ce rapport ne semble pas avoir été suivi des faits puisque les images de L214 ont été réalisées en février dernier. Dans cette vidéo, on y voit des agneaux égorgés alors qu'ils ne sont pas étourdis.

C'est vraisemblablement pour cette raison que le ministère de l'Agriculture a été motivé pour fermer cette chaîne ovine et diligenter une inspection. Cette polémique arrive au pire des moments pour le groupe Arcadie Sud-Ouest, qui est à la limite de la faillite et dont le dossier est entre les mains du comité interministériel de restructuration industrielle, qui aide à retrouver un repreneur. Ce groupe emploie près de 1.000 salariés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

À écouter également dans ce journal

Tendances - Certaines entreprises ne se sont pas gênées pour profiter massivement du chômage partiel mis en place par le gouvernement. Près de 10.000 contrôles de demandes d'activité partielle ont déjà été initiés depuis un mois.

Société - Le professeur marseillais Didier Raoult est auditionné ce mercredi 24 juin par la Commission d'enquête parlementaire, sur la gestion de l'épidémie de coronavirus. Il sera notamment questionné sur l'usage de la chloroquine, qu'il défend depuis le début de la crise sanitaire.

Tourisme - Certaines parties de la Tour Eiffel sont nettoyées au coton-tige avant sa réouverture, ce jeudi 25 juin. Dans un premier temps, seules les visites par les escaliers seront proposées et le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans.