publié le 24/01/2020 à 06:00

Interrogé sur le plateau de Julien Courbet dans Capital au sujet de l'urgence climatique, Nicolas Hulot ne mâche pas ses mots. L'ancien ministre dénonce "un conservatisme crasse" au ministère de l'Agriculture. Des mots forts pour l'ex-numéro deux du gouvernement, pour qui aucune avancée écologique ne sera possible tant qu'il n'y aura pas de "feuille de route commune".

"Les confrontations que j'avais [au sein du gouvernement] étaient entre le ministère de la Transition écologique et celui de l'Agriculture", reconnait Nicolas Hulot. Parmi ces points de friction, on peut citer celui sur le glyphosate. Il est, selon l'écologiste essentiel de "mettre des points d'étapes". "Le glyphosate on dit 'on l'interdit à partir de telle date'. Par contre on met les moyens". Car "dès que l'on sait qu'une situation est irréversible, croyez-moi dès le lendemain on se met en branle", déclare Nicolas Hulot.

Lorsqu'il était ministre, Nicolas Hulot a eu de nombreux de couacs avec Stéphane Travert, l'ancien ministre de l'Agriculture.

