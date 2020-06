VIDÉO - L214 dénonce le sort des agneaux de la filière roquefort dans l'Aveyron

publié le 24/06/2020 à 11:43

Une nouvelle vidéo polémique pour L214. L’association de protection animale s'attaque à la filière du Roquefort et pointe du doigt les conditions de vie et d'abattage des brebis et des agneaux. Dans cette vidéo de près de 4 minutes tournée dans l'Aveyron, l'association commence par expliquer comment est fabriqué ce fromage et la production du lait qui sera transformé en Roquefort.

En France, plus d'un million d'agneaux naissent chaque année et selon L214, un quart sont gardés sur les exploitations tandis que les autres sont envoyés dans des élevages où ils sont ensuite abattus pour leur viande. C'est là que les images de la vidéo interpellent puisqu'on y voit des milliers d'agneaux entassés dans d'immenses bâtiments. Les animaux sont malades, certains boitent et d'immenses bacs d’équarrissage sont remplis d'animaux morts.

Dans un abattoir situé près de Rodez , où les agneaux sont envoyés vers l'âge de quatre mois, les images qui datent de fin janvier et février derniers font froid dans le dos comme le révèle Brigitte Gothière, fondatrice de L214 : "Il y a des animaux qui se retrouvent conscients, pendus par une patte et d'autres qui peuvent être manipulés brutalement parce que le rythme peut atteindre un agneau toutes les 10 secondes. Certains reçoivent aussi des décharges électriques mais qui ne les rendent pas inconscients".

L214 demande la fermeture d'urgence de cet abattoir et attaque l'État pour "manquement à la mission de contrôle de l'application de la réglementation".

> L214 vise un abattoir près de Rodez