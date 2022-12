Le projet de décret sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage sera empaqueté et livré ce vendredi 30 décembre, juste avant le réveillon. L'objectif du gouvernement est de durcir les règles sur ce sujet. Le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif avec deux périodes, une rouge et une verte.

Quand la période est verte, le marché de l'emploi est favorable avec un taux de chômage sous les 9%. Lors de cette période, la durée d'indemnisation est réduite de 25%. Par exemple, un demandeur d'emploi de 40 ans a droit actuellement à 24 mois. À partir du 1er février, cette durée ne sera plus de 18 mois. Pour ceux qui ont entre 53 et 54 ans, on passe de 30 à 22 mois d'indemnisation et pour les plus de 55 ans, on descend de 36 à 27 mois.

La période rouge est déclenchée quand le taux de chômage est au-dessus de 9%. Trouver un emploi est plus difficile et la durée d'indemnisation est donc rétablie à 100% en fonction de l'âge.

Mais le gouvernement voudrait modifier la période verte. Il veut baisser davantage la durée d'indemnisation quand le taux de chômage atteint les 6%. Cette nouvelle annonce est parue à la veille de Noël. Si le taux de chômage est en dessous des 6%, la durée d'indemnisation est réduite de 40% (contre 25% quand le taux de chômage est à 9%).

Dans cette situation, un demandeur d'emploi de 40 ans, en période verte, passerait de 24 à 14 mois d'indemnisation. Et cette diminution des droits est contestée par les syndicats, déjà défavorables à la réforme. Cette dernière doit entrer en application au 1er février 2023, après examen de la Commission nationale de la négociation collective.

