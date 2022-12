Sobriété énergétique : quelles sont les règles pour les commerces ?

À l'image des ménages français, les commerces tentent aussi de baisser leur consommation d'énergie depuis cette année. Ces lieux sont aussi concernés par le plan de sobriété énergétique. Par exemple, les portes des magasins chauffés ou climatisés doivent être fermées. Une grande partie des publicités lumineuses sont également interdites la nuit.

Et si les magasins ne jouent pas le jeu, ils s'exposent à des sanctions. Des amendes sont prévues jusqu'à 750 euros pour des portes ouvertes et 1.500 euros pour les publicités. Dans le plan de sobriété énergétique, la limitation du chauffage, la baisse de l'éclairage et son extinction dès la fermeture des magasins sont notamment inscrites.

Ces dernières mesures ne sont pas contraignantes. Résultat, des manquements peuvent être constatés. Et ces défauts ont même été signalés. Au début du mois de novembre, le gestionnaire du réseau d'électricité n'observait pas une baisse de la consommation d'énergie dans les commerces.

