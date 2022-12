Kaysersberg remporte le concours RTL du meilleur marché de Noël

C'est sans doute le marché de Noël le plus authentique de toute l'Alsace, au cœur de l'un des plus beaux villages de France. Le marché de Kaysersberg offre un décor de conte de fées pour un marché de Noël qui a su garder son âme, avec uniquement des producteurs locaux et artisanaux. Et c'est bien ce marché qui a remporté le concours RTL organisé lors de la semaine précédant Noël.

Plus de 57.370 votes ont été comptabilisés dans notre sondage*. Le marché de Kaysersberg (Haut-Rhin) a recueilli 39% des voix, suivi de près par le marché de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales (36%), de celui d'Obernai dans le Bas-Rhin (11%), d'Arras dans le Pas-de-Calais (9%), de Sarlat en Dordogne (3%), d'Annecy en Haute-Savoie et enfin de celui de Le Poët-Sigillat dans la Drôme (1%).

*Sondage à valeur non scientifique

Un marché unique en son genre

C'est l'un des joyaux de l'Alsace à ne pas manquer au mois de décembre. Pour découvrir le marché de Noël de Kaysersberg, il faut s'enfoncer dans les ruelles du village, au milieu des maisons à colombages illuminées.

Au pied des ruines du château de Kaysersberg, 45 chalets font revivre la tradition d'un Noël alsacien. Il faut entrer dans la Cour de l'Arsenal, avec son balcon en bois sculpté du XVIIe siècle, et passer le long de l'église Sainte-Croix pour découvrir les créations uniques de ces artisans soigneusement sélectionnés pour ce marché de Noël.

C'est ici qu'on pourra trouver une idée de cadeau originale pour les fêtes : décorations en bois sculpté pour accrocher au sapin, guirlandes lumineuses féériques, jouets en bois...



Dans la salle de l'Arsenal, ne manquez pas l'exposition de jouets anciens qui permet de redécouvrir les poupées, les voitures, et autres jeux de société qui ont fait le bonheur de nos parents et de nos grands-parents.

Guirlandes de Noël Crédit :

Quelques mètres plus loin, au pied de la mairie de Kayserberg, on trouve un second marché, le marché de Noël paysan : vous ne partirez pas sans avoir pris un verre de vin chaud, et gouté aux bredeles, aux pains d'épices et autres gourmandises alsaciennes de Noël.

La crèche à l'entrée du marché de Noël Crédit :

Et s'il ne fallait rapporter qu'un seul souvenir du marché de Noël de Kaysersberg, ce seraient les incroyables pains d'épices décorés par Andrea.



Cette alsacienne originaire de Slovaquie a choisi de partager une tradition de son pays : des pains d'épices qu'elle décore patiemment à la main avec de la glace royale. C'est aussi fin que de la dentelle. Des pains d'épices qui serviront à décorer le sapin de Noël, et qu'on pourra manger les fêtes passées.

Andrea Crédit :

Kaysersberg a su rester un marché de Noël authentique. Dans les chalets, ce sont les artisans ou les habitants de la vallée, qui prennent le temps de discuter avec les touristes autour d'un vin chaud.



Le marché de Noël de Kaysersberg n'est ouvert que les vendredi, samedi et dimanche, les week-ends de l'Avent, et du 19 au 20 décembre. Une ouverture volontairement limitée pour que ce marché de Noël ne devienne pas un parc d'attraction à ciel ouvert, mais reste le témoin vivant d'une tradition alsacienne.