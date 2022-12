Depuis le début de la guerre, plus de deux millions d'Ukrainiens ont rejoint la Russie, réfugiés dans de la famille ou emmenés de force comme Lioudmila. Cette femme de 69 ans vivait à l'est de Marioupol au début du conflit. Le 11 avril, les soldats russes sont venus la chercher, elle et ses voisins. Direction Donetsk, à l'est, en territoires annexés.

"J'avais peur d'aller là-bas", raconte-t-elle. "J'avais le sentiment que si j'y allais, on n'entendrait plus jamais parler de moi. Mais je n'ai pas vraiment eu le choix. Je n'allais pas rester toute seule dans ma cave". Lioudmila monte dans le bus. Quelques heures plus tard, elle arrive dans un camp de filtration. "Ils ont pris nos papiers, fouillé nos téléphones. Heureusement, dans le bus, j'avais effacé tous mes messages. Après, comme des criminels, ils nous ont photographiés, nous ont pris nos empreintes. J'avais vu ça que dans des films".

Après une journée sans boire ni manger, Lioudmila et ses compagnons d'infortune sont mis dans un train pour Syzran, une ville en plein cœur de la Russie. "On nous a installés dans un bel hôtel avec du linge et des vêtements propres", explique-t-elle. "C'était pas innocent. Après ce qu'on venait de vivre : la peur, la faim, la crasse, ils voulaient qu'on crie 'Gloire à la Russie'.

"Je restais couchée tout le temps"

Pendant trois semaines, Lioudmila ne va pas bien, mais elle résiste. "J'étais en pleine dépression et je restais couchée tout le temps. Il nous promettait un passeport russe, un logement, tout ce qu'on voulait. Mais moi, je savais que je ne resterais pas". Aidée par des proches à Moscou, Lioudmila réussira à revenir en Ukraine via la Turquie. "Dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Il ne me reste que des souvenirs. Ma ville adorée où j'ai vécu toute ma vie n'existe plus. Jamais je ne retournerai. Là-bas, je n'ai plus rien". Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement dans l'ouest de l'Ukraine.



