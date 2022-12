La romancière Françoise Bourdin est morte à l'âge de 70 ans

La romancière Françoise Bourdin est morte à l'âge 70 ans ce dimanche 25 décembre. L'annonce est venue du groupe d'édition Editis, maison mère de Belfond, ce lundi 26 décembre. Écrivaine à succès et très lue en France, Françoise Bourdin a vendu plus de 15 millions d'ouvrages dans sa carrière.

Née à Paris, la romancière à succès a écrit près d'une cinquantaine de livres avec beaucoup de succès. En 2022, Françoise Bourdin avait publié son 49e roman, intitulé Un si bel horizon. Elle a notamment écrit Comme un frère, Le Testament d'Ariane ou encore L'inconnue de Peyrolles. En 2012, la romancière s'était même placée au 4e rang des écrivains français au nombre de livres vendus.

"J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d'années, ainsi qu'à ses millions de lecteurs fidèles", a déclaré Michèle Benbunan, directrice générale du groupe Editis.

