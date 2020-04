publié le 05/04/2020 à 05:42

Dans des notes manuscrites retrouvées à son domicile, le tueur se plaint de vivre dans "un pays de mécréants". Il ne s'agit pas d'un testament ou d'une allégeance à un groupe djihadiste, mais de pensées "jetées en vrac sur le papier", selon une source proche du dossier.

Ce qui a convaincu le parquet antiterroriste de se saisir de l'enquête, c'est que la réthorique de ces notes est caractéristique de la propagande djihadiste. L'enquête va donc désormais se concentrer sur la radicalisation de ce réfugié soudanais. A-t-elle eu lieu ici, en France, dans son petit appartement de Romans-sur-Isère ? Ou était-il déjà en lien avec des groupes terroristes avant d'obtenir l'asile politique en 2017 ?

Ce qui interroge aussi les policiers, c'est la manière dont l'assaillant a été interpellé. Il n'a pas cherché à affronter les forces de l'ordre comme c'est souvent le cas. Lorsqu'il a vu les voitures de policer arriver, l'homme a jeté son couteau et s'est agenouillé sur le trottoir pour prier en arabe. Il a donc été arrêté en douceur et va pouvoir être interrogé jusqu'à mercredi en garde à vue. Et peut-être livrer des explications sur son périple meurtrier.

