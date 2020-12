Les Français ne travaillent-ils réellement pas assez, comme l'affirme Le Maire ?

publié le 08/12/2020 à 11:25

La thématique selon laquelle les Français ne travaillent pas assez a souvent été entendue mais en cette époque floue, liée à la crise sanitaire, certains ne lâchent pas l’affaire sur le sujet... Vendredi 4 décembre, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a défendu sa volonté de continuer la réforme des retraites en affirmant que "sur l'ensemble de la durée de vie, collectivement, nous ne travaillons pas suffisamment".

Le problème avec ce genre d’affirmation est que Bruno Le Maire se base sur des calculs différents si l’on compte en semaines ou en années et selon également le statut des salariés. La direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES), une administration dépendant du ministère du Travail, a réalisé en 2018, une étude portant sur le travail hebdomadaire des Français sur l’année 2016. Par semaine, nous travaillons en moyenne 36,3 heures , soit un peu moins que l’Espagne et la Grande-Bretagne mais plus que l’Allemagne et ses 34,8 heures hebdomadaires.

Selon les calculs de l'OCDE portant sur 2017, un travailleur français effectue en moyenne 1.514 heures de travail sur l'année, soit moins que l'Italien (1.723) et l'Espagnol (1.687) mais autant que le Britannique et plus que le Suédois (1.453).

Les Français sont parmi les travailleurs les plus productifs d'Europe

Mais le plaisir des statistiques ne s’arrête pas là. Une autre étude de l'OCDE est plus critique envers la France et vient contrecarrer les propos de Bruno Le Maire. En octobre 2019, elle a opéré un classement un peu différent dans lequel elle a divisé le volume total d'heures de travail par le nombre d'habitants de chaque pays plutôt que de diviser le nombre global d'heures effectuées par le nombre de travailleurs. À ce jeu-là, la France se retrouve bonne dernière sur les 36 pays de l'OCDE.

Le problème ne serait pas lié aux 35 heures mais serait plutôt dû au fort taux de chômage récurrent dans notre pays. Concernant les jours fériés, avec onze jours fériés, les Français ont autant de jours que les Finlandais, les Suédois et les Luxembourgeois par exemple. Onze jours, c’est aussi la moyenne du nombre de jours fériés sur le Vieux continent.

Par ailleurs, selon l’institut Eurostat, les Français sont parmi les travailleurs les plus productifs d’Europe et sont huitièmes quand on calcule la productivité par personne en emploi et par heure travaillée. Avec cette étude, plusieurs économistes estiment par ailleurs que si les Français étaient moins productifs, le chômage serait plus faible dans le pays. Produire moins pour travailler plus, étrangement ce n’est pas trop le slogan du ministre de l’Économie.