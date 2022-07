Les députés approuvent le rachat des RTT

Les députés ont approuvé à 154 voix contre 55, ce vendredi, une mesure permettant aux entreprises de racheter aux salariés les jours de réduction du temps de travail (RTT) auxquels ils auraient renoncé, une demande de la droite et une promesse de Valérie Pécresse pendant la campagne.

Les Républicains avait déposé plusieurs amendements pour "mieux récompenser le travail et le mérite et d'augmenter les salaires nets des Français", ce rachat étant exonéré d'impôts et de cotisations. Par l'intermédiaire de Marc Ferracci, la majorité présidentielle a limité cette mesure dans le temps afin de "permettre une réflexion et une concertation sur un dispositif encore plus ambitieux". Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a demandé à ce que cette mesure soit plafonnée à 7.500 euros.



Une mesure soutenue par le Rassemblement national comme l'indique Laurent Jacobelli : "Nous disons oui sans hésitation". Au contraire, les députés de gauche s'insurgent : "Encore un moyen de contourner les augmentations de salaire", indique le communiste Jean-Marc Tellier.



Jusqu'alors, les RTT disparaissaient s'ils n'étaient pas pris.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info