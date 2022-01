Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, l'ancienne ministre du budget et candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse a proposé ce mardi 18 janvier sur BFMTV, que les salariés qui le souhaitent puissent convertir leur RTT en salaire sans limite et sans charges patronales. Une nouvelle version du "travailler plus, pour gagner plus". Une bonne idée d'après Thibaut Lanxade, ancien patron du Medef.

Les RTT, réductions du temps de travail, ne sont pas des congés payés mais des jours de repos payés de récupération des heures de travail effectuées, soit des 35 ou 39 heures de travail hebdomadaires. Elles sont différentes des congés payés étant donné qu'elles n'ont pas la même cause ni le même objet. Aujourd'hui, il est possible de convertir les RTT en salaire mais les entreprises ne sont pas incitées à les racheter.

Thibaut Lanxade affirme que "c'est plutôt une bonne mesure" car elle permettrait d'introduire de la simplicité sur le temps de travail et sur le pouvoir d'achat qui peut y être associé. Cette mesure pourrait offrir, en fonction des typologies d'entreprises, la possibilité de pouvoir récupérer du temps de travail sur des projets ou de la production. D'autant plus que c'est une mesure aisée à mettre en œuvre compte tenu du fait que l'ensemble des mécanismes existent déjà. Il reste désormais à savoir quel sera le régime de fiscalité qui s'appliquerait.