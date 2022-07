Pouvoir d'achat : comment peut-on rouler avec de l'huile de friture usagée ?

"En France, on n’a pas de pétrole mais on a de l’huile de friture. De quoi réconcilier fin du monde et fin du mois." Julien Bayou, le coprésident des Verts à l'Assemblée nationale, a déposé en début de semaine un amendement sur le texte consacré au pouvoir d'achat présenté par le gouvernement. Le député voulait autoriser l'utilisation d'huile de friture usagée comme carburant pour les moteurs diesel. Petite surprise : l'amendement a été adopté le 22 juillet.

Cette pratique est actuellement interdite en France. Seuls les carburants homologués peuvent être utilisés. Dans le cas contraire, l'automobiliste s'expose à des sanctions puisqu'il réalise une infraction douanière, précise le Parisien, ne roulant pas avec le carburant inscrit sur sa carte grise.

Pourtant, il est tout à fait possible de faire rouler son véhicule diesel à l'huile de friture. "Il s'agit d'incorporer l'huile dans du carburant diesel. Elle doit impérativement être filtrée car sinon vous risquez des pépins mécaniques, voire une casse du moteur", indique Christophe Bourroux, le spécialiste auto de RTL.

Mais ce carburant atypique présente plusieurs avantages financiers et environnementaux. "10 litres d’huiles usagées peuvent donner 8 litres de carburant, utilisables en mélange jusqu’à 30% dans les moteurs diesel de conception ancienne et jusqu’à 100% moyennant certaines adaptation", précisait l'amendement. De plus, il rejette "jusqu'à 90% de gaz à effet de serre en moins qu'un diesel classique". Selon l'association Roule Ma Frite, l'huile de friture usagée fait économiser 50 centimes par litre.

