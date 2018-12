publié le 29/12/2018 à 08:59

Le président de la République passe des vacances de Noël très discrètes, rien n'avait filtré jusque là, mais il a été photographié par Var-Matin dans les rues de Saint-Tropez, en compagnie de son épouse Brigitte, tout sourire avec des passants. Le couple résiderait chez des amis. L'Élysée ne fait aucun commentaire sur les vacances du Président. On sait simplement qu'il présentera ses vœux aux Français lundi 31 décembre au soir, en pleine crise des "gilets jaunes", et après une année 2018 plutôt compliquée.



Il y a un an, Emmanuel Macron estimait que l'année 2018 serait celle "de la cohésion" avec "des difficultés" et "des choses que nous n'avions pas prévues". À l'écoute, cette prophétie présidentielle s'annonce assez cruelle. L'exercice des vœux est un des plus périlleux et il le sera sans doute cette année. Il faudra d'abord faire le bilan, le chef de l'État pourra toujours mettre en avant la fin de la taxe d'habitation, mais il sait bien qu'on retiendra majoritairement de cette année 2018 l'affaire Benalla, la contestation des "gilets jaunes" et les démissions en cascade au gouvernement.

Emmanuel Macron devra ensuite tracer des perspectives. Le président va entamer l'année 2019 très affaibli et l'urgence est dans le court terme : comment sortir de la crise, comment répondre à une opinion de plus en plus hostile, à une opposition politique qui s'est parfois radicalisée. Le plus important pour le chef de l'État sera d'être entendu par les Français : lundi soir il s'exprimera pour la troisième fois en un mois et demi, c'est beaucoup pour un président qui se voulait discret.

Société - Quelle sera la mobilisation des "gilets jaunes" pour l'acte VII ? Des rassemblements sont prévus aujourd'hui mais les "gilets jaunes" sont beaucoup plus discrets sur les réseaux sociaux afin de surprendre les forces de l'ordre. À Toulouse, certains appellent à souhaiter de joyeuses fêtes à Emmanuel Macron dans le centre-ville.



Économie. Les voitures thermiques sont vouées à disparaître à l'horizon 2040 et, avec la fin annoncée du diesel, entre 10.000 et 15.000 emplois sont menacés dans la filière. Surtout chez les équipementiers et les sous traitants, six usines sont en danger immédiat.



Sécurité. Les fêtes de fin d'année seront une nouvelle fois sous haute sécurité. Le plan vigipirate est au niveau deux sur une échelle qui en compte trois. Cela veut dire que les 10.000 soldats de l'opération Sentinelle sont plus que jamais mobilisés pour sécuriser les rues et tous les espaces publics face à la menace terroriste, plus de 2 semaines après l'attentat de Strasbourg.