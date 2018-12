publié le 28/12/2018 à 18:55

Les forces de l'ordre doivent rester sur le qui-vive, puisque le niveau 2 "sécurité renforcée" du plan Vigipirate est toujours d'actualité en France. Les soldats de l'opération Sentinelle continuent de surveiller nos rues et nos espaces publics. RTL s'est rendue sur la Butte Montmartre avec une dizaine de légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Des militaires originaires d'un peu partout dans le monde : Angleterre, Chine, Népal, France, Ukraine, Brésil, Taïwan ou Moldavie. Le lieutenant Antoine et ses hommes contrôlent les rues pavées autour du Sacré-Cœur avec leurs fusils d'assaut HK 416-F et plus de 25 kilos d'équipements sur les épaules.



Les soldats regardent les visages, les mains, et scrutent la foule. Une vigilance accrue en cette période de fêtes avec une foule très dense et des milliers de personnes à Montmartre. Le caporal Clint est Anglais et habitué aux missions antiterroristes. Quelques jours après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, la présence des militaire rassure les touristes qui viennent même féliciter la patrouille qui passe ces fêtes de Noël loin de leurs familles pour protéger la population.

À écouter également dans ce journal :

Société - Les radars vandalisés par les "gilets jaunes" inquiètent les pouvoirs publics. "Ça donne un sentiment de liberté, de fin des règles", déplore le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Plus de 1.500 radars ont été vandalisés depuis le début de la mobilisation des "gilets jaunes" le 17 novembre dernier. Au moins 250 appareils ont été détruits et la moitié du parc est hors service.



Fait-divers - Un gendarme du Val-de-Marne a été interpellé avec des explosifs à Paris le 23 décembre dernier. On apprend seulement ce vendredi 28 décembre que le suspect a été repéré en gare de Lyon. Tout est parti d'un contrôle de routine des agents de la douane. L'individu a été mis en examen et placé en détention provisoire. Ses motivations restent encore floues à ce stade.



Politique - La deuxième affaire Benalla continue. La justice va mettre son nez dans l'affaire des passeports diplomatiques. Le ministre des affaires étrangères vient d'annoncer ce vendredi 28 décembre qu'il allait saisir le procureur de la République. Il devrait logiquement ouvrir une enquête préliminaire pour déterminer où se trouvent ces passeports diplomatiques. Selon Mediapart, l'ancien collaborateur de l'Élysée aurait continué à voyager avec des passeports diplomatiques après son éviction pour violences à l'égard de manifestants.

Économie - Pas de changement pour la date des soldes qui démarreront comme prévu le 9 janvier. Décision d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'Économie ce vendredi 28 décembre. Des associations de commerçants réclamaient que les soldes démarrent une semaine en avance pour compenser les pertes liées au mouvement des gilets jaunes.