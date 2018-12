publié le 28/12/2018 à 20:55

Le week-end s'annonce sans doute studieux pour Emmanuel Macron puisqu'il va travailler à la mise au point de son message de vœux adressé aux Français lundi 31 décembre au soir. Un message évidemment très attendu parce que ses paroles vont créer l'atmosphère. Elles vont fixer la trajectoire politique et sociale des mois à venir. Le 10 décembre, Emmanuel Macron avait trouvé le ton juste, était parfois hésitant avec même des fautes de français inhabituelles chez lui. Son attitude montrait qu'il avait été touché par la révélation de l'hostilité à son égard. À cette occasion il a montré de la considération à l'égard de ses concitoyens et les a pris en compte.



Plus tard, le président a même répondu en direct sur le site de la pétition des "gilets jaunes" en écrivant : "Vous avez fait un acte citoyen". Il doit rester dans cet état d'esprit lundi soir pour bien démarrer l'année. Cela ne sera pas facile car le président se heurte à des revendications assez contradictoires avec d'un côté les "gilets jaunes" et de l'autre ceux qui demandent l’application de l'écotaxe pour le climat.

Des motivations qui ne sont en réalité pas forcément contradictoires, et c'est la première leçon du conflit. Les revendications en profondeur, comme celles qui portent sur l’utilisation de l'énergie peut se faire, mais à la condition de ne pas condamner quiconque à ne plus avoir les moyens de vivre.

Ce n'est pas la démocratie représentative qui a failli, mais la manière de l'appliquer Olivier Mazerolle





Sa mise en oeuvre nécessite donc des mesures sociales d'accompagnement. Cette leçon est d'ailleurs valable pour les transformations à venir prévues par Emmanuel Macron, que ce soit sur les allocations chômage ou la réforme des retraites. L'opinion publique clame son ras-le-bol fiscal. Un énervement qui vient de l'opacité qui fait croire aux uns que les gens aisés en paient pas assez, et aux autres qu'ils paient pour les autres.



L'opacité dresse les gens les uns contre les autres alors que l'État devrait mettre en relief le bien commun. Il ne peut y parvenir que par des décisions claires sans entourloupes. Emmanuel Macron, il lui reste à supprimer le tripatouillage fiscal organisé régulièrement par Bercy. Concernant le référendum d'initiative citoyenne, ces derniers temps ce n'est pas la démocratie représentative qui a failli, mais la manière de l'appliquer.