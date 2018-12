publié le 26/12/2018 à 08:47

Cela fait maintenant deux ans que Sophie Pétronin a été enlevée par un groupe jihadiste. C'était le 24 décembre 2016 dans la région de Gao, au nord du Mali. L'humanitaire de 73 ans, médecin, est aujourd'hui la seule otage française connue dans le monde. Les dernières nouvelles étaient inquiétantes et sa famille se bat sans relâche.



"Les dernières réelles preuves de vie datent d'il y a déjà six mois (...). Elle apparaissait plutôt affaiblie, malade, surtout psychologiquement, elle disait que c'était vraiment très difficile", explique son fils, Sébastien Chadaud-Pétronin au micro de RTL. Ce dernier a d'ailleurs pour projet de se rendre sur place. "Moi j'ai pas renoncé. C'est le gouvernement qui n'a manifestement pas souhaité continuer le travail que j'avais fait", accuse-t-il.



Quand Sébastien Chadaud-Pétronin décide de se rendre sur place, au Mali, le Quai d'Orsay tente de le décourager pour laisser faire la diplomatie française. "Le gouvernement veut de la discrétion et du professionnalisme", explique Jean-Pierre Pétronin, le mari de l'otage française. "Mon fils n'est pas compétent pour continuer à suivre cette affaire", ajoute-t-il au micro de RTL.

"La volonté de faire sortir ma mère de cet enfer elle est de part et d'autre. Je crois que les jihadistes ont montré qu'ils souhaitaient aussi qu'elle sorte, ils ne veulent pas la garder", explique Sébastien Chadau-Pétronin. "Si le gouvernement n'arrive pas à la sortir avec tout ça, alors moi je ne comprends pas (...) Monsieur Macron a clairement décidé de m'écarter de cette négociation, je peux le comprendre (...) en revanche, il est le seul à avoir le pouvoir de vie ou de mort sur ma mère. Je lui demande maintenant clairement de me répondre si oui ou non, il va faire ce geste. C'est une question qui tue", conclut Sébastien Chaday-Pétronin.

Inquiétude sur l'état de santé de Sophie Pétronin

"L'État continuera d'agir sans relâche pour retrouver notre compatriote", avait déclaré la porte-parole de la diplomatie française Agnès von der Mühll, deux ans jour pour jour après l'enlèvement, dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et ses collaborateurs "poursuivent leur action et sont à la disposition de la famille", avait ajouté Agnès von der Mühll.



"Nous comprenons les inquiétudes exprimées par la famille sur l'état de santé de l'otage et partageons sa préoccupation", a-t-elle souligné. Sébastien Chadaud-Pétronin, fils de l'otage, avait affirmé le 11 décembre que les ravisseurs lui avaient fait une "proposition inespérée", prenant en compte la "gravité de la situation" sur l'état de santé de sa mère, que le gouvernement français a "refusée".



Il a également demandé au président Emmanuel Macron de "clarifier sa position" sur une éventuelle rançon pour libérer Sophie Pétronin. "S'il y a refus de négociation, je pense qu'il est temps maintenant de l'acter", a-t-il lancé. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, enlevée à Gao (nord Mali), avait été reçue mi-juin. Elle y apparaissait très fatiguée et le visage émacié, et en appelait au chef de l'État. Son fils avait lancé le 12 novembre un cri d'alarme sur la gravité de l'état de santé de sa mère.