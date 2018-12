et Arièle Bonte

publié le 18/12/2018 à 10:28

Jean-François Illy, directeur départemental de la Sécurité Publique d'Alsace, a piloté tout le dispositif de sécurité après l'attentat de Strasbourg la semaine dernière, qui a fait cinq morts et plusieurs blessés. Il raconte à RTL que c'est une connaissance qui le prévient de ce qui est en train de se passer au marché de Noël de Strasbourg. "J'ai tout de suite appelé ma salle d'information de commandement, ils m'ont confirmé l'information".



À ce stade de la soirée, Jean-François Illy ne sait pas combien de tireurs se trouvent dans le centre-ville de Strasbourg. Puis, au fur et à mesure que les minutes avancent, les faits deviennent plus clair. "Notre priorité : neutraliser le terroriste", résume alors Jean-François Illy, ajoutant alors "qu'on est jamais préparé" à ce type de situation. C'est pourquoi une cellule d'accompagnement psychologique des policiers a d'ailleurs été mise en place à la suite de la tuerie, souligne-t-il. "Ils sont fortement impressionnés, parce qu'on a touché de près la scène, ça choque tout le monde".

Persuadé que Chérif Chekat ne s'est pas réfugié à l'étranger, la Sécurité Publique d'Alsace met en place un système de quadrillage pour le retrouver. Ce sont les policiers de Jean-François Illy qui l'abattent, quasiment à bout portant.

Concernant le dispositif de sécurité, le directeur assure qu'il n'est pas possible de confiner les riverains pendant le marché de Noël. "Le zéro risque est impossible", assure-t-il.