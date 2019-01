publié le 23/01/2019 à 08:18

Alors que 67% des Français estiment que le grand débat est une bonne chose selon notre sondage, tout en étant presque autant à penser qu'Emmanuel Macron n'en tiendra pas compte, le chef de l'État poursuit son tour de France. Il sera demain dans la Drôme. Mais cette fois, pas question de tenir un débat de près de 7 heures. L'Élysée a décidé de changer la forme.



Plusieurs de ses conseillers et de ses proches l'ont dit au chef de l'État : "Tu parles trop, on ne retient que toi". Ce qu'il a reconnu. Le 24 janvier, Emmanuel Macron sera donc plus discret. Il déjeunera avec un nombre limité de maires, sans les caméras. "On ne filme pas le chef de l'État en train de manger", c'est une règle qu'impose son entourage.

Pour ce rendez-vous, l'Élysée fait donc évoluer la formule et souhaite encore le faire par la suite, sans rien s'interdire. Par exemple, le 1er février prochain, des maires des Outre-Mer viendront à Paris : c'est eux qui feront le déplacement. Pour la suite, il n'est pas exclu qu'Emmanuel Macron élargisse ses rendez-vous, pour qu'il ne rencontre pas seulement des élus. Ainsi, des débats avec des citoyens tirés au hasard pourraient être organisés.

