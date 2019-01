publié le 22/01/2019 à 21:51

D'un côté, les Français sont convaincus de la nécessité du grand débat national. 67% pensent que c'est une "bonne chose". Mais ils sont également une majorité (62%) à penser qu'Emmanuel Macron n'en tiendra pas compte, selon un sondage Opinion Way pour LCI, Le Figaro et RTL publié ce mardi 22 janvier.





Le chef de l'État part donc avec un handicap de taille sans compter que plus des deux tiers des Français espèrent une seule et même conclusion : que l'exécutif revienne sur certaines mesures prises depuis le début du quinquennat, notamment la réforme de l'impôt sur la fortune, et plus largement qu'il modifie sa politique économique.

Tout l'inverse à priori des intentions d'Emmanuel Macron. Si le président entend mettre en avant l'écologie pour remettre à plat les impôts et les taxes, il pourrait avoir du mal à convaincre les Français : en effet seulement 11% d'entre eux jugent que le thème de la transition écologique est prioritaire. Loin, très loin de la fiscalité et des dépenses publiques qui restent en tête de leurs préoccupations.

Sondage OpinionWay sur le grand débat national le 22 janvier 2019 Crédit : OpinionWay

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par Internet du 21 au 22 janvier 2019. Échantillon de 1.007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.